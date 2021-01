Gasperini: «Ricordo bene il fallo di mano di Bastos di due anni fa»

Gian Piero Gasperini è intervenuto ai microfoni di Rai Sport al termine di Atalanta- Lazio: le sue parole

Gasperini, al termine della gara tra Atalanta e Lazio, ha commentato il match alle telecamere di Rai Sport:

GARA – «Tecnicamente abbiamo giocato molto di prima. Muriel negli spazi è sempre molto pericoloso. Forse anche per merito della Lazio abbiamo buttato troppi palloni. Ho cambiato la difesa quando hanno inserito Immobile e Correa. Servivano anche per contenere i centimetri che la Lazio, in quel momento, aveva a disposizione».

FREULER E DE ROON – «Determinanti e molto apprezzati, è chiaro che si guarda di più agli attaccanti. Tutti conosciamo il loro valore. Oggi chiunque ha fatto una grande gara, soprattutto nel secondo tempo. Difensori come attaccanti? Sono ragazzi dalle buonissime qualità tecniche e fisiche e sanno farsi apprezzare anche in zona gol».

FINALE DEL 2019 – «Ricordiamo bene il fallo di mano di Bastos. Andava anche espulso. Questa è un’altra partita, l’errore fu pesante. Non l’ho più voluto rivedere, fu abbastanza netto. Stasera è andata bene».