Gasperini Atalanta, ancora PROBLEMI per il tecnico: dopo Koopmeiners un altro big NON CONVOCATO. Anche lui in partenza

Gasperini Atalanta, ancora problemi per i nerazzurri e l’allenatore: dopo Koopmeiners un altro big avrebbe chiesto la cessione

L’Atalanta ha diramato la sua lista convocati in vista della gara in trasferta contro il Lecce. Ancora problemi per Gasperini, che dopo Koopmeiners deve fare i conti con i mal di pancia di Ademola Lookman, che ha chiesto di non essere convocato e ora è dato in partenza.

– Bakker Mitchel (20)

– Bernasconi Lorenzo (47)

– Brescianini Marco (44)

– Carnesecchi Marco (29)

– Cassa Federico (25)

– Comi Pietro (40)

– De Ketelaere Charles (17)

– de Roon Marten (15)

– Djimsiti Berat (19)

– Éderson (13)

– Godfrey Ben (5)

– Hien Isak (4)

– Manzoni Alberto (46)

– Musso Juan (1)

– Palestra Marco (27)

– Pašalić Mario (8)

– Retegui Mateo (32)

– Rossi Francesco (31)

– Ruggeri Matteo (22)

– Sulemana Ibrahim (6)

– Tornaghi Pietro (41)

– Vavassori Dominic (45)

– Zappacosta Davide (77)