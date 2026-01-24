Calciomercato Lazio, nuova idea per il centrocampo: si guarda in casa del Lione! L’indiscrezione

Calciomercato Lazio, il club biancoceleste guarda in casa dell’Olympique Lione: spunta questo nome per il centrocampo. L’indiscrezione

Il mercato della Lazio non si ferma e, dopo aver ufficializzato l’innesto di Kenneth Taylor dall’Ajax, la dirigenza capitolina è pronta a regalare un altro tassello di spessore al proprio allenatore. La necessità di intervenire in mediana è diventata prioritaria in seguito alla partenza di Mattéo Guendouzi, un addio che ha lasciato un vuoto di carisma e dinamismo nel cuore del campo. Secondo quanto riportato dal portale di Gianlucadimarzio.com, il nome nuovo sul taccuino del DS biancoceleste è quello di Tanner Tessmann.

Il profilo internazionale di Tessmann per la mediana

Tanner Tessmann, centrocampista statunitense classe 2001, rappresenta il mix perfetto tra gioventù ed esperienza internazionale che il club biancoceleste sta cercando. Attualmente in forza all’Olympique Lione, il calciatore sta vivendo una stagione da protagonista sotto la guida tecnica di Paulo Fonseca. I numeri parlano chiaro: finora ha collezionato 16 presenze in Ligue 1 e 6 apparizioni in Europa League, dimostrando di poter reggere palcoscenici di alto livello.

Oltre alla fisicità, Tessmann ha affinato le sue doti inserimento, mettendo a referto già 2 reti in questa stagione. Per i capitoloni, si tratterebbe di un investimento mirato su un giocatore moderno, capace di interpretare entrambe le fasi di gioco e di garantire quella struttura atletica necessaria per competere su più fronti.

Il possibile ritorno in Italia di Tessmann

Per il centrocampista cresciuto calcisticamente nel settore giovanile di Dallas, il trasferimento a Roma non sarebbe un salto nel buio, bensì un gradito ritorno. Tanner Tessmann conosce infatti alla perfezione i ritmi e le dinamiche tattiche del calcio italiano, avendo vestito per ben tre stagioni la maglia del Venezia.

Proprio l’esperienza in Laguna ha permesso all’americano di completare il suo processo di maturazione prima del salto nel campionato francese. Come sottolineato da Gianlucadimarzio.com, la conoscenza pregressa della Serie A è un fattore che gioca a favore della trattativa: il periodo di adattamento sarebbe ridotto al minimo, permettendo al giocatore di essere immediatamente pronto per le rotazioni a centrocampo.

I dettagli della trattativa

La trattativa con l’Olympique Lione è monitorata con attenzione, e le prossime ore potrebbero essere decisive per capire la fattibilità economica dell’operazione. Il nome dell’americano è tra i profili più caldi al vaglio della società biancoceleste, pronta a sferrare l’attacco decisivo per riportare il talento classe 2001 nel Belpaese.

LEGGI ANCHE: Mandas Bournemouth, l’intesa prevede un indenizzo per la Lazio! Ecco il retroscena

