Gascoinge: «Sull’isola porterei la Curva Nord. Alla Lazio tre anni fantastici»

A pochi giorni dall’inizio della sua avventura all’Isola dei famosi, Paul Gascoigne è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport

L’amore tra Paul Gascoigne e la Curva Nord della Lazio dura da quasi 30 anni e sembra non essere mai diminuito in tutto questo tempo. Infatti, l’ex fenomeno inglese, a pochi giorni dall’inizio della sua nuova avventura nel programma L’Isola dei famosi, ha parlato dell’affetto per i tifosi biancocelesti in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport.

Alla domanda su che cosa vorrebbe portare sull’isola, Gazza ha affermato: «Sicuramente porterei con me la Curva Nord della Lazio e José Mourinho. I tifosi biancocelesti sono stati meravigliosi con me. A Roma ho trascorso tre anni e mezzo fantastici, nonostante l’infortunio. I ricordi più belli sono il gol alla Roma nel derby e quello saltando quattro avversari a Pescara. Per quanto riguarda Dino Zoff, posso solo dire che era una persona per bene e un mito del calcio. L’Isola dei famosi sarà condotto da Ilary Blasi, la moglie di Totti: lui è stato un calciatore straordinario che ha compiuto una grande impresa, un’intera carriera con una maglia».