Garcia: «Se la Lazio vince lo scudetto l’anno dopo lo vincerà la Roma»

Garcia, nella lunga intervista rilasciata nella giornata di oggi l’ex allenatore della Roma ha parlato anche della Lazio

Lunga intervista quella rilasciata oggi da Rudi Garcia, sulle pagine de Il Corriere dello Sport”, in vista del suo ritorno in Italia quando sfiderà con il suo Lione la Juventus in Champions League. L’ex giallorosso ha parlato anche della Lazio, non senza una frecciatina. Ecco le sue parole.

«Lazio da scudetto? Se lo vincono loro quest’anno, la Roma lo vincerà l’anno prossimo. È già successo».