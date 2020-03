Galliani: «Si deve rispettare il regolamento. Se non si può finire il campionato classifica va cristallizzata»

Galliani, le parole dell’ad del Monza in merito a quello che si dovrebbe fare nel caso in cui il campionato non verrà terminato

Anche Adriano Galliani ha detto la sua in merito alle possibili soluzioni da adottare nel caso in cui a causa dell’emergenza coronavirus non il campionato non verrà portato al termine. Queste le sue parole ai microfoni de Il Corriere dello Sport.

«Sono per il rispetto del regolamento. Siamo partiti in un modo e in quel modo dobbiamo finire. Se non si dovessero completare tutte e le 28 giornate sarebbe giusto cristallizzare la classifica al momento dell’ultimo turno disputato, come in altri sport, la F1, la moto. Mi auguro che non ci sia bisogno di questo e che tutto si risolva nel migliore dei modi».