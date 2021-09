Biglietti Galatasaray Lazio: bolgia turca, previsti 26mila tifosi

La trasferta contro il Galatasaray per la Lazio di Sarri non sarà facile, a rendere ancor più ardua l’impresa la spinta di 26mila tifosi

Dimenticare il Milan e riscattarsi in Europa. La Lazio di Maurizio Sarri punta a ripartire dopo la sconfitta in campionato contro il Milan. Sulla sua strada il Galatasaray, primo avversario del percorso dei biancocelesti in Europa League. Una partita che in ogni caso sarà ostica, merito anche della spinta dei tifosi di casa.

I supporter del Galatasaray non faranno mancare la loro presenza per un match così importante e si preparano a riempire il Turk Telecom Stadium. Secondo il Corriere dello Sport la società turca avrebbe venduto oltre 26 mila biglietti per la gara contro i capitolini. Un numero certamente consistente che andrebbe a riempire circa la metà della capienza e soprattutto potrebbe essere un’arma in più per gli uomini di Faith Terim. Instambul è sempre stato un campo molto difficile per tutti, alla Lazio il compito di far parlare il campo e non farsi intimidire.