Futuro Sarri, Rino Foschi sgancia la bomba: «Tornerà in quella squadra, ne sono certo»

Futuro Sarri, Rino Foschi, ex direttore sportivo, ha sganciato la bomba sulla prossima destinazione del tecnico toscano

Il tema legato al futuro di Maurizio Sarri resta apertissimo in casa Lazio nonostante la smentita ufficiale della società di qualche giorno fa su un addio al termine della stagione. In questo senso Rino Foschi, ex DS, ha rivelato a TMW:

PAROLE – «Sarri al Napoli? Potrebbe anche tornare, si. Calzona è sempre stato il suo secondo e mi viene pensare che il ritorno ci possa stare».