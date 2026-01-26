Futuro Romagnoli, continua il braccio di ferro con la Lazio: quale sarà il ruolo di Sarri? La situazione

Futuro Romagnoli, continua il braccio con la Lazio dopo il comunicato di ieri: quale sarà il ruolo del tecnico biancoceleste? Il punto della situazione

Il clima in casa Lazio si fa sempre più incandescente. Nonostante le smentite di rito e i comunicati ufficiali volti a blindare la rosa, il caso legato ad Alessio Romagnoli sta diventando una vera e propria spina nel fianco per la dirigenza biancoceleste. Il difensore centrale sembra ormai aver rotto gli indugi, spinto dal desiderio di intraprendere una nuova avventura professionale lontano dall’Italia, attirato dalle sirene del calcio arabo.

Romagnoli e il patto con Sarri: la mossa diplomatica

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de Il Messaggero, oggi potrebbe rappresentare un giorno cruciale. Il difensore centrale, descritto come parecchio irritato per lo stallo attuale, ha deciso di giocare la carta della diplomazia, ma con estrema fermezza. Il calciatore ha in programma un nuovo confronto con Maurizio Sarri, chiedendo al tecnico toscano di intercedere per la sua cessione. Il difensore ha voluto ricordare all’allenatore un episodio specifico: quando, nel marzo 2024, il presidente Claudio Lotito tentò di bloccare le dimissioni dello stesso Sarri. In virtù di quel legame e della stima reciproca, il centrale spera che il tecnico possa aiutarlo a sbloccare una situazione che si fa ogni ora più tesa.

Il braccio di ferro tra Romagnoli e Lotito

La posizione della società, tuttavia, resta granitica. Il patron biancoceleste non ha intenzione di fare sconti, né di passare come il “colpevole” di una separazione dolorosa agli occhi della tifoseria. La strategia del club è chiara: se Romagnoli vuole davvero lasciare Formello, deve esporsi pubblicamente e dichiarare apertamente la propria volontà di andare via. Il contratto del difensore scade nel 2027 e, senza un accordo che soddisfi le pretese economiche della Lazio, il rischio di una permanenza da “separato in casa” è concreto. La fonte capitolina sottolinea come il numero uno del club pretenda chiarezza totale prima di dare il via libera a qualsiasi operazione in uscita.

La tentazione di Romagnoli: raggiungere Mancini

Ma perché tanta fretta di partire? Dietro l’insistenza di Alessio Romagnoli ci sarebbe una proposta irrinunciabile proveniente dal Qatar. Il centrale ha l’occasione di mettersi al servizio di Roberto Mancini, attuale tecnico dell’Al Sadd, che lo accoglierebbe a braccia aperte nel suo nuovo progetto tecnico. Il timore del giocatore è che il prolungarsi di questo braccio di ferro possa far sfumare l’opportunità economica e professionale della vita. Le prossime ore saranno decisive: tra diplomazia, tensioni e scadenze contrattuali, il futuro dell’ex capitano del Milan è più che mai in bilico, sospeso tra il rispetto degli impegni con la Lazio e il richiamo del deserto.

