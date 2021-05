Futuro Inzaghi, tutto è ancora un rebus: regna l’incertezza

Il futuro di Inzaghi è sempre argomento di discussione. E a regnare, quantomeno al momento, è l’incertezza

Nonostante un derby da giocare, a tenere banco in casa Lazio è comunque anche il futuro di Simone Inzaghi. La firma sul rinnovo ancora non sarebbe arrivata ed ecco che a regnare non può non essere l’incertezza.

DUBBI – Ed ecco che, secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, il risultato nel derby potrebbe avere un peso. Il tecnico sarebbe soddisfatto della sua squadra con la quale è arrivato in Champions e ha stabilito in campionato il record di vittorie in casa. Eppure lo slittamento della firma non può non far pensare a una possibile fumata nera.

ALTERNATIVE – Ma chi potrebbe essere l’alternativa a Inzaghi? Il sogno sarebbe Allegri, ma il suo ingaggio è troppo alto. Sarri non dispiacerebbe al patron Lotito, ma occhio anche a Mihajlovic, amato dalla piazza, e Gattuso, vicino però alla Fiorentina. Ma tutto ruota attorno a Inzaghi. La decisione arriverà a fine stagione