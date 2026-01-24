Conferenza stampa Sarri: «A me hanno detto che vogliono andare via perché non vedono ambizioni. Romagnoli insostituibile»

Conferenza stampa Sarri, le parole dell’allenatore biancoceleste al termine di Lecce Lazio

Analisi, delusione, sfoghi e parole che faranno riflettere e discutere. Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa dopo Lecce-Lazio:

SI SENTE QUI IN FUTURO? – «Inutile far polemica in questo momento. Quando a giugno ho saputo che il mercato era chiuso ho fatto una premessa ai tifosi, avrei sopportato tutto e sarei andato avanti per rispetto del nostro popolo. Vediamo come finiscono tutte le situazioni, magari da qui a fine mercato arrivano due 2005 fortissimi e uno cambia opinione».

CHI VUOLE ANDARE VIA NON VUOLE STARE CON TE? – «A me hanno detto che vogliono andare via perché non vedono ambizioni nella società».

ROMAGNOLI INSOSTITUIBILE – «Sostituirlo in questo momento è impossibile, è quello che aveva la leadership della mia linea difensiva. Per trasmettere a un giocatore nuovo quello che sa lui ci vorrebbero mesi».

COME SI SENTE? – «Ho speso una parola e la rispetto, l’ho sempre fatto, non solo nella professione. So benissimo che da fuori non ci si può rendere conto di cosa sia la Lazio, un club circondato da un amore stratosferico. E’ frustrante sapere che non potrò mai ripagarli, ma c’è l’orgoglio di essere amato da questi tifosi».

PROTESTA DEI TIFOSI? – «L’Olimpico con la nostra gente è tanta roba, l’Olimpico vuoto è tanta tristezza, ma bisogna rispettare le prese di posizione».

