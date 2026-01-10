Futuro Dele Bashiru, il Nottingham Forest bussa alla porta della Lazio! Le novità - Lazio News 24

Calciomercato
Futuro Dele Bashiru, il Nottingham Forest bussa alla porta della Lazio! Le novità
Futuro Dele-Bashiru, il club inglese ha chiesto informazioni per il giocatore della Lazio in questa sessione. Le novità
Il calciomercato invernale entra nel vivo e, in casa Lazio, si accende improvvisamente una pista in uscita che riguarda uno dei volti nuovi della stagione. Al centro dei rumors c’è Fisayo Dele-Bashiru. Nonostante un inizio promettente, il giocatore ha faticato a trovare una continuità granitica nelle rotazioni biancocelesti, finendo ora nel mirino della Premier League.
Il Nottingham Forest punta Dele-Bashiru: sondaggio ufficiale
Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira attraverso un post sul suo profilo X, il Nottingham Forest avrebbe chiesto ufficialmente informazioni per il centrocampista nigeriano. Il club inglese, sempre molto attivo nella ricerca di profili fisici e pronti per l’intensità del campionato britannico, vede nel classe 2001 l’innesto ideale per rinforzare il proprio reparto centrale in vista della seconda parte di stagione.
Non si tratta ancora di una trattativa serrata, ma di un sondaggio esplorativo volto a capire la fattibilità dell’operazione. Il giocatore, dal canto suo, conosce bene il calcio inglese essendo cresciuto nel settore giovanile del Manchester City e avendo vestito la maglia dello Sheffield Wednesday, fattore che renderebbe il suo adattamento immediato.
Lazio, riflessioni su Dele-Bashiru e strategie di mercato
La posizione dei biancocelesti di fronte a questo interesse appare sfumata. Da un lato, la società capitolina crede nel potenziale di Dele-Bashiru, ma dall’altro non chiude drasticamente la porta a una possibile cessione qualora arrivasse un’offerta economica vantaggiosa. La dirigenza biancoceleste valuta se monetizzare subito per poi reinvestire su un profilo più funzionale ai dettami tattici di Sarri o se dare ancora tempo al nigeriano per esplodere definitivamente all’ombra del Colosseo.
La sensazione è che il futuro del giocatore dipenderà molto dall’entità della proposta che il Nottingham Forest metterà sul tavolo nei prossimi giorni. Se il club inglese dovesse spingere per un titolo definitivo o un prestito con obbligo di riscatto, la fumata bianca potrebbe non essere così lontana.
