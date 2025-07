Furto nell’appartamento di Matias Vecino a Roma: ecco cosa è successo

Matias Vecino, brutta disavventura per il centrocampista uruguaiano: furto nel suo appartamento romano, la ricostruzione

Clamoroso quanto accaduto nelle ultime ore a Matias Vecino, centrocampista della Lazio. Secondo quanto riportato da Roma Today, l’abitazione dell’uruguaiano, situata in un comprensorio privato nella zona della Camilluccia a Roma, è stata saccheggiata da una banda di ladri mentre il calciatore si trovava in ritiro con la squadra.

Vecino, al suo rientro, si è immediatamente accorto dell’accaduto, notando che gli erano stati sottratti gioielli e orologi di lusso. Il calciatore ha prontamente denunciato il furto, e sul posto sono intervenuti i Carabinieri per avviare le indagini. Secondo le prime ricostruzioni e quanto emerso dagli accertamenti iniziali, i ladri si sarebbero introdotti nell’appartamento forzando una finestra.

Le indagini sono ancora in corso per identificare i responsabili e recuperare la refurtiva. Questo spiacevole episodio sottolinea le vulnerabilità anche per i personaggi pubblici, che spesso, trovandosi lontani da casa per impegni professionali, diventano bersaglio di malviventi. La vicenda ha generato sconcerto nell’ambiente laziale, che si stringe attorno al proprio giocatore in questo momento difficile.