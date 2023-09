Furlanetto lascia la Lazio ed è un nuovo giocatore della Fermana: è ufficiale

Furlanetto, il giovane giocatore biancoceleste lascia il club capitolino e si trasferisce alla Fermana che lo annuncia con un comunicato

Alessio Furlanetto è un nuovo giocatore della Fermana, e lascia la Lazio con l’obiettivo di ritornarci da protagonista. Ad annunciarlo è il club dilettantistico con un comunicato che recita quanto segue

COMUNICATO – La Fermana comunica l’arrivo a titolo temporaneo dalla Lazio del giovane estremo difensore Alessio Furlanetto. Classe 2002, stabilmente nel giro della prima squadra biancoceleste, in panchina nelle prime due uscite stagionali degli uomini di Sarri, con la maglia biancoceleste ha collezionato 41 gettoni nel campionato Primavera. Per lui non è la prima volta in Lega Pro visto che lo scorso anno ha difeso in 12 occasioni la porta del Renate nel Girone A di Serie C, anche durante i play-off