D’Amico, camera ardente e funerali: tutti i dettagli

Oggi verrà allestita la camera ardente per Vincenzo D’Amico, domani in programma i funerali: orari e dettagli

Come riportato dal Corriere dello Sport, oggi verrà allestita la camera ardente per Vincenzo D’Amico in Campidoglio: sarà aperta dalle 13 alle 19. Domani invece, alle 10:30, ci saranno i funerali presso Chiesa Gran Madre di Dio a Ponte Milvio.

D’Amico, leggenda della Lazio, avrà una doppia celebrazione: la camera ardente infatti verrà aperta anche a Latina al Museo Cambellotti, domani dalle 15 alle 19. Funerali previsti per mercoledì nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Goretti, alle 10.