Funerali Diabolik, gli Irriducibili: «Ecco cosa faremo il giorno del derby»

Ancora nessuna novità sui funerali di Diabolik: intanto gli Irriducibili stanno pensando di muoversi in occasione del derby con la Roma

Continua il tira e molla tra la Questura di Roma e la famiglia Piscitellli. La moglie Rita Corazza ha chiesto a familiari e ultras di disertare l’appuntamento di ieri a Prima Porta. E così è stato. La concessione pubblica per il rito funebre non è ancora arrivata, anzi non ci sono novità. Presso la sede degli Irriducibili è un continuo vai e vieni di ragazzi che chiedono informazioni e lasciano omaggi floreali per Diabolik. Come si legge sul portale “L’Espresso”, il gruppo di tifosi laziali fa sapere: «Tanto er funerale se lo pijamo. Il giorno del derby stai a vedé che combinamo». Nessuna resa quindi da parte degli ultras che in un modo o nell’altro organizzeranno qualcosa per il fratello defunto.