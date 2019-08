Funerali Diabolik, Curva Nord Inter: «Limitazione a cento persone un’assurdità!»

Franco Caravita, uno dei maggiori esponenti della Curva Nord dell’Inter, si è espresso così sulla decisione relativa ai funerali di Diabolik

Nella giornata di ieri è arrivato l’accordo tra la Questura di Roma e la famiglia di Fabrizio Piscitelli: i funerali di Diabolik saranno pubblici, ma con alcune limitazioni. La decisione non ha soddisfatto la Curva Nord dell’Inter, in particolare uno dei maggiori esponenti, Franco Caravita. Intervenuto ai microfoni di Adnkronos, ecco le sue dichiarazioni: «Limitazione a cento persone? Spero che l’assurdità di questa decisione venga messa in risalto. E’ una cosa vergognoa non solo secondo noi, ma anche secondo l’opinione pubblica:è allucinante che non si possa essere liberi neanche di andare a un funerale. Per la celebrazione privata prevista per martedì 13, i nostri erano già partiti con due pullman, ma poi si sono fermati. Le persone sarebbero convogliate solo per dare un ultimo saluto e non certo per creare problemi, questa è una presa di posizione del questore di Roma. Nonm la capiamo noi, ma non la capisce nessuno. Le vere motivazioni non esistono, sono solo frutto di immaginazione di una persona che ha altre mire politiche e vuole fare a tutti i costi un gesto eclatante, secondo noi per farsi dare un grado in più. La sua decisione non serviva, non serve e non servirà».