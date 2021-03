Frosinone, Giampiero Ventura in pole per il dopo Nesta

Giampiero Ventura sembra essere il candidato numero uno per succedere all’esonerato Alessandro Nesta sulla panchina del Frosinone

Ufficiale l’esonero di Alessandro Nesta, in casa Frosinone ora non si può che pensare a chi dovrà prendere il suo posto. L’annuncio potrebbe arrivare già nelle prossime ore. Ma chi potrebbe essere il nuovo allenatore?

Stando ai rumors e alle indiscrezioni riportate da Sky Sport, in pole dovrebbe esserci Giampiero Ventura. L’ex commissario tecnico della Nazionale italiana potrebbe quindi essere il prescelto del patron Stirpe per risollevare le sorti del club, scivolato al dodicesimo posto in classifica.