Frosinone-Lazio, Provedel: il portiere è presente allo Stirpe nonostante l’infortunio per caricare i compagni

Frosinone-Lazio, il portiere biancoceleste nonostante l’infortunio non è voluto mancare alla partita per dare la sua carica ai compagni

Finalmente ci siamo, tra poco torna in campo la Lazio con l’obiettivo di ripartire dallo Stirpe e andare alla caccia del posto in Europa.

Per il match di Frosinone-Lazio, nonostante l’infortunio non è voluto mancare Provedel, il quale in stampelle e in borghese è presente allo stadio per dare la sua carica ed energia ai compagni.