Frosinone Lazio, le probabili formazioni: le possibili SCELTE di Baroni - Lazio News 24

Frosinone Lazio, alla vigilia della gara con i ciociari queste dovrebbero essere le scelte del tecnico toscano

Ci siamo è la vigilia della gara con il Frosinone, che è pur sempre un amichevole, ma è fondamentale per la Lazio e in particolare per Baroni per capire la situazione a pochi giorni dalla stagione ufficiale. Queste le probabili scelte del tecnico biancoceleste

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Pellegrini; Rovella, Vecino; Tchaouna, Guendouzi, Zaccagni; Castellanos. All.: Baroni.