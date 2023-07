Frey: «Il discorso di Lotito sugli acquisti fa pensare, non vorrei che si sta creando una rottura»

Frey, l’ex portiere ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tvplay riguardo le parole forti di Lotito sul mercato

PAROLE – Il discorso di Lotito fa pensare. Conoscendo il modo di fare di Sarri non vorrei si stesse creando una rottura. Se non gli lasci portare avanti le sue idee e lasci spazio per il mercato si sa come va a finire. Questa situazione mi fa pensare. Non è un ambiente sereno