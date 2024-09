Francia Italia, doppia vittoria per gli azzurri: NETTO trionfo anche per gli ascolti tv – il DATO

Francia Italia, alla luce della grande vittoria di ieri sera di Parigi per gli azzurri è un trionfo anche dal punto di vista degli ascolti tv

Buona la prima di Nations League per l’Italia di Spalletti che ieri sera ha battuto in rimonta la Francia di Deschamps. Il successo di Parigi è stato un netto trionfo non solo sul campo ma anche per gli ascolti tv, visto che la partita è stata seguita da 5.567.000 spettatori su Rai 1, un dato che rappresenta per la prima rete della TV nazionale uno share medio del 31,1 per cento.

Il pre gara e il post gara invece sono stati guardati da 2.877.000 spettatori pari al 18.9 per cento di share, consentendo alla gara di essere la più vista della squadra azzurra