Francia, ecco la lista ufficiale di Deschamps: fuori ancora il biancoceleste Guendouzi

Deschamps ha diramato i convocati per le qualificazioni al Mondiale 2026: Guendouzi resta escluso e continuerà ad allenarsi a Formello

Didier Deschamps, commissario tecnico della nazionale francese e campione del mondo nel 1998 da giocatore, ha reso nota in conferenza stampa la lista dei convocati che prenderanno parte ai prossimi impegni di qualificazione al Mondiale 2026. I “Bleus” affronteranno due sfide delicate: la prima contro l’Azerbaigian, formazione in crescita negli ultimi anni, e la seconda contro l’Islanda, squadra tradizionalmente ostica e capace di sorprendere nei grandi tornei.

L’assenza di Matteo Guendouzi

Tra i nomi annunciati non compare, ancora una volta, quello di Matteo Guendouzi, centrocampista classe 1999 attualmente in forza alla Lazio. L’ex Arsenal, noto per la sua grinta e la capacità di dare equilibrio alla mediana, non rientra nei piani del ct francese per questa tornata di partite. Una decisione che lascia perplessi molti osservatori, considerando il buon rendimento del giocatore in Serie A, dove si è distinto per intensità e duttilità tattica.

Guendouzi, arrivato a Roma nell’estate 2023, è diventato un elemento importante nello scacchiere biancoceleste di Maurizio Sarri. Nonostante ciò, il centrocampista dovrà restare a Formello, quartier generale della Lazio, per continuare ad allenarsi con il resto del gruppo non convocato per le nazionali.