Colonnese: «La Lazio rischia più dell'Inter, su Inzaghi...»

Francesco Colonnese ha analizzato la sfida di domani tra Lazio e Inter: i biancocelesti hanno molto più da perdere rispetto ai nerazzurri

Francesco Colonnese, ex difensore di Lazio e Inter, intervistato dal Corriere dello Sport, ha analizzato la sfida di domani tra gli uomini di Sarri e quelli di Inzaghi:

«I capitolini hanno più da perdere, i nerazzurri sono partiti bene e possono permettersi due risultati su tre».

SUI FISCHI AD INZAGHI: «Spero di no, non lo meriterebbe. Ha scelto una strada diversa, la verità su com’è andata in estate la sanno solo lui e Lotito. Simone ha voluto molto bene alla Lazio, così come i tifosi a lui. Va applaudito perché ha vinto trofei e fatto tanto in questi anni nel club».