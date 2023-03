Fortunato: «La Lazio in Champions? Può farcela e Sarri ha ragione...»

Fortunato, l’ex calciatore analizza la situazione della Lazio in ottica Champions e parla della scelta di Sarri di giocare con gli italiani

PAROLE – Può farcela ad entrare in Champions ma credo che a Sarri sia comunque dispiaciuto uscire dalle coppe. Il tecnico biancoceleste ha ragione a volere molti italiani in squadra per creare un’identità: ai miei tempi lo straniero era più forte degli italiani o era del loro stesso livello. Ora è cambiata la situazione. Lo stesso discorso fatto per la Lazio lo faccio per i bergamaschi