Fortunato: «Italia in crisi? Non si può dare sempre la colpa a Immobile»

Domenico Fortunato, ex centrocampista, ha parlato a TMW Radio della crisi del calcio italiano. Le sue dichiarazioni.

«Oggi ci sono tanti stranieri in più che tolgono spazio ai giovani. Vedendo la Champions si nota un’altra tecnica, un gioco in cui non riusciamo. C’è anche che delle prime sette in classifica solo la Lazio ha un italiano, Immobile. E allora peschi sotto, per quanti giocatori bravi ci saranno, ma non possiamo dare colpa a Immobile».