Formello, le ultime prove anti Crotone: niente turnover per Inzaghi

La Lazio ha svolto l’allenamento odierno al Centro Sportivo di Formello in preparazione del match di domani contro il Crotone

La Lazio ha concluso le ultime prove in vista del match contro il Crotone al Centro Sportivo di Formello. Da quanto accaduto oggi sul campo del Fersini, Simone Inzaghi non sembra intenzionato a mettere in atto un turnover. Innanzitutto, in campo si è rivisto al completo Stefan Radu, che ha svolto tutta la seduta in gruppo e sembra destinato a vestire la maglia da titolare.

Lascerà il posto al difensore romeno Wesley Hoedt. L’altro cambio rispetto alla partita contro la Juventus sarà sempre in difesa, con Patric che tornerà a giocare come centrale di destra. Al suo posto si siederà in pancina Senad Lulic, con Marusic che giocherà sulla fascia destra. Per il resto, nella rifinitura di oggi il tecnico biancoceleste ha provato Fares sulla sinistra e ha scelto di impiegare in porta sempre Pepe Reina, nonostante il ballottaggio settimanale che aveva visto il possibile rilancio tra i pali di Strakosha. Per il resto, sia a centrocampo che in attacco ci saranno i soliti, con Ciro Immobile pronto a guidare gli arrembaggi biancocelesti. Assente alla seduta di allenamento Akpa-Akpro, che in settimana aveva svolto dei controlli alla Paideia.