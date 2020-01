Formello, Lulic recupera Correa ancora out

Formello, tutti in campo questa mattina per preparare la sfida di sabato contro il Napoli: ecco il report dell’allenamento

I festeggiamenti per i 120 anni della Lazio continuano ma a Formello la squadra e mister Inzaghi sono già scesi in campo per preparare il match di sabato contro il Napoli. Buone notizie arrivano da Lulic e Jony. Entrambi infatti nei giorni scorsi non si erano allenati ma oggi hanno svolto regolarmente la seduta e ci saranno per la gara di sabato.

Dubbi invece ancora su Marusic che ha svolto solo il riscaldamento con il pallone per poi tornare negli spogliatoi. Preoccupa invece Correa: l’argentino è alle prese con un forte affaticamento al polpaccio. Proverà ad esserci per la sfida contro il Napoli, almeno in panchina. In avanti quindi molto probabilmente ci saranno Immobile e Caicedo.

Per il resto tutto confermato: a centrocampo tornano Luis Alberto e Leiva mentre in difesa sono sicuri del posto Acerbi e Radu mentre in ballottaggio ci sono Luiz Felipe e Patric.