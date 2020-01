Lazio, a 120 anni ti rifai il look

Per il 120° anniversario, la Lazio decide di rinnovare il logo: è simile a quello utilizzato per il centenario

Come una bella signora che, il giorno del suo compleanno, passa la giornata dal parrucchiere e dall’estetista per essere ancora più bella, così la Lazio decide di cambiare il logo per questa speciale occasione.

Il simbolo assomiglia a quello utilizzato per il centenario: sullo sfondo lo scudetto della Lazio e davanti, in contrasto, il numero 120 con sotto l’anno di fondazione e l’anno in cui cade i 120° compleanno. Questo simbolo dovrebbe campeggiare sulle maglie che verranno utilizzate dalla partita contro il Napoli in poi, per omaggiare l’anniversario.