Formello, Leiva svolge l’intera seduta. Nel pomeriggio sarà il turno di difensori e attaccanti

Formello, seduta mattutina per i centrocampisti biancocelesti. Nel pomeriggio spazio a difensori e attaccanti

Si continua a lavorare nel quartier generale di Formello in attesa dell’ok definitivo alla ripresa degli allenamenti collettivi. Mister Inzaghi ha deciso di dividere l’intera rosa in tre gruppi che svolgeranno l’allenamento in tre fasce orarie diverse. Questa mattina è stato il turno dei centrocampisti: Parolo, Cataldi, Milinkovic, Jony, André Anderson, Leiva e Guerrieri.

La buona notizia arriva da Lucas Leiva che ha svolto l’intera seduta con i compagni ad eccezione dei tiri in porta e degli ultimi allunghi (che non ha svolto neanche Milinkovic). Oggi pomeriggio sarà il turno dei difensori e poi degli attaccanti. Niente allenamento per Luis Alberto, leggermente affaticato, e per Thomas Strakosha che è alle prese con un problema al quinto metatarso.