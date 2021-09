Formello, Lazzari completamente recuperato e in campo per la partitella

Formello, allenamento pomeridiano per la squadra. Sarri sorride per il recupero di Immobile e Lazzari, i due in campo per la partitella

Sarri sorride a trentadue denti in vista di Milan-Lazio, in programma domenica alle 18. Ciro Immobile ha recuperato dal risentimento muscolare accusato in Nazionale ed è in campo regolarmente con la squadra.

Anche Lazzari, tornato in gruppo ieri, è completamente a disposizione del Comandante e sta disputando la partitella ad alta intensità.