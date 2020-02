FORMELLO Lazio, verso la Spal: Bastos e Luis Alberto dal primo minuto

A Formello va in scena la rifinitura della Lazio, prima della gara contro la Spal: Bastos e Luis Alberto dal primo minuto

Giornata di rifinitura per Inzaghi. Domani l’appuntamento è per le 15, quando la Lazio incontrerà la Spal: il mister ha sciolto qualche nodo di formazione dopo l’allenamento di questo pomeriggio. Toccherà a Bastos il centrodestra della difesa, Patric e Luiz Felipe sono out sarà così compito dell’angolano affiancare Acerbi e Radu.

Sull’out di sinistra, invece, Lulic si gioca il posto con Jony e Lukaku: il capitano non è al meglio della condizione, ma è comunque in vantaggio. Nessun problema per Luis Alberto che occuperà il centrocampo insieme ai soliti noti: Lazzari, Milinkovic e Leiva. Davanti sarà la coppia Immobile-Caicedo a trascinare la squadra.

Correa, invece, lavora per rientrare contro il Parma.

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile.

A disp.: Proto, Guerrieri, Silva, Vavro, Marusic, Parolo, Minala, D. Anderson, A.Anderson, Lukaku, Jony, Adekanye.

All.: Inzaghi.