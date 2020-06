FORMELLO Lazio, arrivano i rinforzi: Proto, Moro e D. Anderson in gruppo

A Formello la Lazio continua ad allenarsi in vista della partita con l’Atalanta: entrano in gruppo Proto, Moro e Djavan Anderson

Per questa ripresa la Lazio ha bisogno di tutti, anche dei Primavera. Ecco perchè Inzaghi ha chiamato a rapporto sia Raùl Moro che Djavan Anderson (entrambi solitamente al servizio di Menichini). A Formello continuano le prove per la gara contro l’Atalanta e i due, rientrati dall’estero e superato i test medici, hanno preso parte alla seduta tattica odierna. É tornato a disposizione del mister anche Proto, che però ancora non è in condizioni ottimali. La rosa ha svolto un lavoro strategico in vista del prossimo impegno in campionato, a differenza di Vavro e Lulic che si sono allenati separatamente per cercare di recuperare la condizione fisica.

INFERMERIA – In campo non si vede Immobile, ma non dovrebbe essere nulla di grave: per il numero 17 solo riposo precauzionale. Leiva e Cataldi hanno dovuto rallentare il ritmo: il brasiliano non vuole sforzare il ginocchio operato ad aprile, mentre per il romano, ieri in piscina, non ci sarebbero problemi. A breve torneranno entrambi a pieno regime. Bisogna essere cauti perchè qualsiasi stop può essere fatale per la stagione dei biancocelesti.