E’ iniziata la vigilia di Cluj-Lazio: in mattinata l’ultima rifinitura, con i soliti quindici minuti aperti ai media, poi la partenza

Cluj-Lazio / In casa Lazio è già tempo di vigilia! I biancocelesti, che domani pomeriggio affronteranno il Cluj in Romania, sono pronti al debutto stagionale in Europa League. In questi minuti sta andando in scena l’ultima rifinitura, presso il centro sportivo di Formello. Soliti quindici minuti aperti ai media, poi la partenza per la Romania. Alle 18 è prevista la conferenza stampa di Simone Inzaghi, poco dopo il walk around sul terreno di gioco dello stadio Constantin Radulescu di Cluj-Napoca.

LE SCELTE DI INZAGHI – Inzaghi sceglie un turnover moderato e spazio a chi fino ad oggi ha giocato meno. In campo dunque Berisha, Jony e Vavro. A riposo Luis Alberto che sarà sostituito da Cataldi, mentre ci saranno Lucas Leiva e Milinkovic-Savic. In difesa è ballottaggio tra Bastos e Radu, in attacco Caicedo è favorito su Immobile.

PROBABILE FORMAZIONE LAZIO (3-5-2) – Strakosha; Vavro, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Berisha, Jony; Correa, Caicedo. A disp.: Proto, Patric, Radu, Cataldi, Luis Alberto, Lulic, Immobile. All.: Inzaghi.