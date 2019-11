Formello, ripresa degli allenamenti per i biancocelesti

Lazio, riprende il training per i biancocelesti dopo Lazio-Lecce. Assenti Marusic, Lulic e Radu

Dopo due giorni di riposo, i biancocelesti tornano ad allenarsi al campo centrale di Formello verso le 15:30. Il gruppo è molto ridotto a causa delle partenze dei nazionali: il piacentino ha dovuto fare a meno infatti di Strakosha, Acerbi, Immobile, Berisha, Vavro, Bastos, Milinkovic e Andrè Anderson. Presenti però Luis Alberto, Correa e Luiz Felipe, insieme ad alcuni esuberi e Primavera. Notizie positive per Marusic e Radu: entrambi fermi ai box per una lesione muscolare al flessore della coscia sinistra. Il montenegrino ha grandi probabilità di recuperare col Sassuolo mentre il numero 26 potrebbe rientrare in gruppo all’inizio della settimana prossima.

Il gruppo ha svolto una fase di possesso palla, succeduta da alcune esercitazioni atletiche per finire con una partita a campo ridotto. Nel pomeriggio di domani è previsto un altro allenamento.