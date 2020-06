FORMELLO Lazio, prove anti-Atalanta: Patric in vantaggio su Bastos, sorpasso Cataldi

Lazio, altro allenamento mattutino per i ragazzi di Inzaghi che si sono ritrovati intorno alle 10 al centro sportivo di Formello

La ripresa del campionato è vicina ed ogni allenamento diventa fondamentale per non farsi trovare impreparati in partita.

Nell’allenamento odierno, Luis Alberto, Lukaku e Correa sono tornati in gruppo, dopo il giorno di riposo di ieri, mentre ancora non si rivede Lucas Leiva, sempre più verso il forfait contro l’Atalanta: al suo posto è pronto Cataldi. In difesa, invece, Patric sembra in vantaggio su Bastos per sostituire l’infortunato Luiz Felipe. A sinistra Marusic sempre più verso una maglia da titolare.