FORMELLO Lazio, oggi la ripresa: Inzaghi ritrova il gruppo completo

Lazio, a Formello la ripresa: mister Inzaghi inizierà le prove tattiche anti Cagliari dalla seduta di domani

La Lazio è già in campo, dopo debacle di Rennes. Con i novanta minuti di ieri sera, la squadra di Inzaghi ha definitivamente chiuso il capitolo Europa riportando la testa solamente sul campionato. L’appuntamento è per lunedì, in terra sarda, per affrontare il Cagliari. Oggi, a Formello, la ripresa: gruppo diviso in due tra chi ha giocato e chi è rimasto a riposo.

Le prove tattiche scatteranno ufficialmente da domani, quel che è sicuro è che il tecnico ributterà nella mischia tanti big: a partire da Correa, Milinkovic e Leiva.

Da valutare le condizioni di Lulic che svoltoaccertamenti in Paideia.

