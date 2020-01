Formello – C’è Lulic, si rivede anche Lukaku

Formello, seduta di allenamento mattutina per la squadra di Simone Inzaghi che martedì sfiderà il Napoli in Coppa Italia

Non c’è tempo per riposare in casa Lazio. La squadra di mister Inzaghi è tornata subito a lavoro per preparo il match di martedì contro il Napoli. Scarico per chi ieri è sceso in campo, lavoro tecnico che per chi ha riposato. Lulic regolarmente in campo, ieri è rimasto a riposo per squalifica ma martedì sarà tra i titolari avendo smaltito anche tutti i problemini alla caviglia sinistra.

Un’altra buona notizia arriva da Lukaku: il belga è finalmente tornato ad allenarsi. Out invece Cataldi e Marusic. Tutto ok Correa che però sarà preservato per il derby.