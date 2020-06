FORMELLO Lazio, Lukaku sempre in campo. Out Leiva e Marusic

Lazio, primo allenamento alle 19. Lukaku in campo per tutta la sessione di allenamento; non si vedono Leiva e Marusic

Inzaghi cambia l’orario, la Lazio si allena alle 19 in vista del nuovo orario. Il countdown per la gara contro l’Atalanta è cominciato e la squadra sta mettendo benzina nelle gambe: domani il test contro la Ternana, alle ore 18.30.

Dopo il riscaldamento atletico, il mister ha fatto svolgere delle esercitazioni tecniche incentrate sulla trasmissione della palla, per concludere con un focus sulla tattica. La buona notizia di giornata porta il nome di Jordan Lukaku: il belga si è allenato per tutta la seduta, un recupero importante vista l’assenza di Lulic e la condizione in bilico di Marusic.

Il montenegrino, infatti, non si è visto neppure oggi in gruppo. Costantemente monitorato, sarà valutato fino all’ultimo per la gara contro l’Atalanta. Così come Leiva – ancora alle prese con un fastidio al ginocchio – che potrebbe essere rimpiazzato da Cataldi per la trasferta di Bergamo. Mentre Patric e Bastos si giocano il posto da titolare per rimpiazzare Luiz Felipe.