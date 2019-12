Alle ore 15:00 è andata in scena la consueta seduta della Lazio a Formello

La Lazio si è ritrovata a Formello per dare inizio alla seduta odierna a partire dalle 15:00. L’allenamento è durato circa un’ora e mezza e sono arrivate solamente notizie positive: nessun problema per Luis Alberto, ci sarà in Supercoppa contro la Juventus. Lo spagnolo ha svolto l’esercitazione di possesso palla muovendosi da jolly, le preoccupazioni in seguito all’arrivo dell’ex Liverpool in Paideia sono tutte da cancellare.

IL GRUPPO – La truppa era quasi del tutto al completo, assenti solo gli infortunati Vavro e Lukaku.

ALLENAMENTO – Circa un’ora e mezza di seduta per chi non ha giocato col Cagliari o è subentrato a gara in corso, i titolari invece si sono separati dal gruppo leggermente prima per una corsa defaticante.