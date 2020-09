FORMELLO Lazio, Akpa Akpro sempre più protagonista. Ok Leiva e Luis Alberto

La Lazio si ritrova a Formello dopo il giorno di relax. Ottima prova di Leiva e Luis Alberto, Akpa Akpro sempre più protagonista

Dopo la giornata di relax, la Lazio si è ritrovata nel quartier generale di Formello per il primo allenamento della settimana: la squadra sta mettendo minuti delle gambe, in vista dell’avvio di campionato. Akpa Akpro è sempre più integrato nel gruppo: si sta ritagliando uno spazio importante sia nello spogliatoio che nelle gerarchie del mister. Sempre out Luiz Felipe, che resterà fuori almeno tre settimane, mentre Milinkovic – impegnato con un problema all’inguine – ha svolto un lavoro differenziato.

Segnali sempre più positivi da Lucas Leiva. Il brasiliano – dopo aver praticamente saltato tutti gli appuntamenti di Auronzo di Cadore – ha ritrovato il campo contro il Frosinone, ora è tornato a pieno ritmo a servizio di Inzaghi. Protagonista della partitella finale sembra aver smaltito definitivamente il fastidio al ginocchio. Tra le note liete di questa sessione d’allenamento c’è anche Luis Alberto, annoverato tra i migliori in questo mini match e autore della rete vincente.

Al termine della sessione, il tecnico biancoceleste si è intrattenuto a colloquio con il ds Tare e il nuovo membro dello staff Alessandro Matri.