Formello, Lazio al lavoro dopo la sosta: Tavares rientra in gruppo, Sarri prepara le sue scelte per il Lecce

Formello, la Lazio torna ad allenarsi: Sarri tra dubbi e valutazioni, mentre Tavares rientra e si candida per il match contro il Lecce

Gli allenamenti della Lazio sono ripresi a Formello, con Sarri che inizia a ritrovare alcuni giocatori rientrati dalle nazionali e dall’infermeria. Mandas, Isaksen e Dia torneranno in gruppo nelle prossime 24 ore, probabilmente giovedì. Intanto il tecnico ha programmato una doppia seduta per domani, fissata alle 11 e alle 15.

Castellanos non sarà disponibile: l’argentino non ha ottenuto il via libera dopo gli ultimi controlli e il suo rientro è stato rinviato. Buone notizie invece per Tavares, che dovrebbe essere convocabile contro il Lecce. Dele-Bashiru, fermo dal derby di settembre, potrebbe essere reinserito in lista al posto di Rovella, ancora ai box.

Per Rovella è previsto un intervento chirurgico giovedì alla clinica Quisisana di Roma: resterà fuori almeno fino a metà gennaio. Ancora indisponibili anche Cancellieri e Gigot; il primo potrebbe tornare ad allenarsi a inizio dicembre, ma dovrà affrontare una fase di riatletizzazione prima di rientrare a pieno regime.

LEGGI ANCHE – Formello Lazio: tutti gli aggiornamenti sugli uomini di Sarri

