La Lazio si è ritrovata a Formello per l’ultimo allenamento tattico prima della Juve. Mister Inzaghi può mescolare ancora le carte

Ultimo allenamento a Formello per la Lazio, prima della Juventus. Inzaghi manda in scena una formazione inedita per sopperire alle assenze: Marusic arretrato in difesa, accanto ad Acerbi ed Hoedt. Sulla corsia di destra, per rimpiazzare Lazzari, potrebbe agire Lulic, su quella di sinistra potrebbe rivedersi Fares. Un indici mai visto, che potrebbe cambiare ulteriormente a gara in corso, con l’ingresso di Musacchio o Patric nel reparto arretrato. Gli ultimi dubbi, saranno sciolti domani nella sgambata mattutina.

Allenamento differenziato, ma in campo, anche per Radu che potrebbe strappare la convocazione già contro il Crotone. In gruppo oggi anche Strakosha, anche se Reina è il favorito per partire domani titolare.