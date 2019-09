FORMELLO Lazio, Inzaghi mischia le carte: chance per Jony e Cataldi

Inzaghi cambia l’undici titolare. Tante novità in mezzo al campo, in vista del Cluj: la prima avversaria in Eruopa League

Si riparte dal Cluj. Non c’è tempo per piangersi addosso, la Lazio ha l’occasione di rialzare la testa subito dopo la disfatta di Ferrara: giovedì l’inaugurazione della nuova avventura in Europa League.

A Formello, intanto, sono andate in scena le prime prove tattiche: mister Inzaghi mischia le carte e cambia l’undici titolare. In difesa, l’unica certezza sarà – ancora – Acerbi, affiancato da uno tra Vavro e Patric sul centrodestra e da Bastos, sulla parte opposta. A centrocampo, chance per Cataldi in cabina di regia, che potrebbe essere affiancato da Berisha a posto di Luis Alberto. Sugli out laterali Jony e Lazzari a dividersi i compiti, Marusic deve ancora scontare la squalifica dopo il rosso di Siviglia. A trainare la squadra il tandem Correa-Caicedo.

Tutti disponibili per Inzaghi, anche Luiz Felipe ed Adekanye. Lukaku invece non è convocabile perchè non presente sulla lista UEFA.