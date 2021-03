La Lazio si è allenata al Centro Sportivo di Formello in vista del match contro il Crotone: in campo anche Radu e Lazzari

Continua la preparazione della Lazio in vista del match di verdì pomeriggio contro il Crotone. La squadra allenata da Simone Inzaghi si è ritrovata questa mattina al Centro Sportivo di Formello per preparare la gara contro il Crotone, valevole per la 27esima giornata del campionato di Serie A.

RADU E LAZZARI – In campo si sono rivisti anche Stefan Radu, che conferma il suo rientro, e Manuel Lazzari: il romeno si è allenato con il resto del gruppo, mentre il numero 29 ha svolto un lavoro di corsa differenziato. Deve ancora recuperare dall’infortunio muscolare rimediato contro il Bologna e dovrebbe tornare a giocare per la sfida contro l’Udinese del 21 marzo.

RIPOSO DEI BIG – Negli allenamenti, il tecnico biancoceleste ha valutato le condizioni fisiche di alcuni dei suoi migliori giocatori, in particolare di Ciro Immobile e Lucas Leiva. Il bomber di Torre Annunziata si è allenato regolarmente, ma la sua forma fisica non è delle migliori: per questo, non si esclude il riposo nel prossimo turno. Per quanto riguarda il centrocampista brasiliano, invece, anche lui ha svolto un lavoro differenziato con il preparatore atletico Fonte. Al suo posto, contro la compagine calabrese, potrebbe giocare uno tra Cataldi e Escalante.