FORMELLO Lazio, Inzaghi sorride: tornano Immobile e Cataldi

Nell’allenamento odierno della Lazio tornano a farsi vedere Cataldi ed Immobile, rassicurando Inzaghi per domenica

Finalmente buone notizie per la Lazio ed Inzaghi dopo giorni di apprensione: sono tornati in gruppo regolarmente Immobile e Cataldi.

Il mister deve far a meno già di Luis Alberto e Leiva per squalifica, quest’ultimo operato alla mano ma presente agli allenamenti grazie ad un tutore, e alla ripresa dei lavori si era fermato Cataldi per dei problemi alla gamba. A peggiorare la situazione, come se non bastasse, ci si è messo il virus influenzale che ha fermato il bomber laziale nella giornata di ieri. Fortunatamente, oggi, entrambi sono tornati a lavorare con la squadra senza problemi. Inzaghi può così tirare un sospiro di sollievo anche se c’è da capire ancora chi schierare dal primo minuto a Brescia: nella seduta di questa mattina sono stati provati Caicedo e Correa insieme, anche se relegare in panchina uno come Immobile è difficile.