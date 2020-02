FORMELLO Lazio, in campo i soliti noti. Patric in vantaggio su Bastos

A Formello va in scena la rifinitura della Lazio in vista del Verona: Patric insidia Bastos, confermati gli altri

Inzaghi conferma la Lazio anti Spal. La miglior formazione per vincere un’ostica partita come quella contro il Verona, una gara che potrebbe seriamente proiettare i biancocelesti verso traguardi importanti. Solo in difesa il mister mescola le carte: dentro Patric, fuori Bastos. Poi spazio ai soliti noti, anche a Lulic che ieri ha svolto un lavoro in palestra perchè non al meglio. Davanti ovviamente Caicedo ed Immobile, Correa punta alla panchina contro il Parma.

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Bastos, Luiz Felipe, Vavro, Marusic, Minala, Parolo, Lukaku, Jony, A. Anderson, Adekanye. All.: Inzaghi.