Vavro, in Europa un altro esame: contro il Celtic una preziosa occasione

In Scozia Denis Vavro giocherà da centrale puro, con la consapevolezza di dover sfruttare una preziosa chance

Denis Vavro si prepara alla sfida contro il Celtic di domani con la consapevolezza di dover sfruttare una chance a dir poco preziosa. Simone Inzaghi è intenzionato a schierarlo come centrale puro, mettendolo lì dove si trova a più agio, come dimostrato nel secondo tempo contro il Rennes. Acerbi, dunque, si sposterà sul centro sinistra: lo slovacco sarà messo nelle condizioni di potersi esprimere al meglio. Finora non ha saltato un minuto in Europa League, è uno dei cinque giocatori della Lazio ad aver giocato tutti i 180′ minuti contro Cluj e Rennes. In campionato, l’opposto: com 62 minuti, è al 18esimo posto tra i giocatori più utilizzati della Lazio. E’ tra i nuovi acquisti difensivi con minor minutaglie della Serie A, conclude il Corriere dello Sport.