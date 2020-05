FORMELLO Lazio, stop cautelativo per Correa, Leiva senza problemi

Anche oggi la Lazio si è ritrovata a Formello in mattinata per la seduta d’allenamento: esercitazioni tecniche e partitella

Anche questa mattina la Lazio si è ritrovata sui campi di Formello per preparare la ripartenza del campionato.

Tutti uniti e compatti verso la meta. Assenti alla seduta i soliti infortunati e Adekanye, che ieri si è sforzato parecchio. Chi invece scalpita è Lucas Leiva: il brasiliano, durante le prove tattiche, viene utilizzato come jolly e sembra stia recuperando bene dall’infortunio. Il centrocampista ha poi preso il posto di Correa, fermato per precauzione dato che ora non si possono correre rischi di alcun tipo. Nel finale la classica partitella a campo ridotto vinta dai verdi per 2-1 grazie ai gol di Immobile e Bastos. Per i celesti ha segnato Milinkovic

INFERMERIA – Strakosha può rientrare in gruppo tra una settimana, mentre Vavro ha bisogno ancora di tempo per smaltire l’affaticamento muscolare. Lulic e Proto rientreranno in Italia il 3 giugno, quando non sarà più necessaria la quarantena preventiva per chi rientra dall’estero.