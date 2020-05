Formello, continua il lavoro diviso per reparti: stamattina turno degli attaccanti

Formello, continuano gli allenamenti al centro sportivo sotto gli occhi attenti di mister Inzaghi e dei suoi collaboratori

Nonostante il via libero per gli allenamenti collettivi, la Lazio continua in maniera individuale e sempre con la rosa divisa tra difensori, attaccanti e centrocampisti. Questa mattina è stato il turno del reparto offensivo.

Sotto gli occhi attenti di mister Inzaghi e dei suoi collaboratori Cecchi e Rocchini, sono scesi in campo Caicedo, Correa, Immobile, Adekanye a cui sono stati aggiunti Lazzari e Marusic. Nel pomeriggio è il turno dei difensore e dei centrocampisti.